|
|
|
Гека Геладзе подал в отставку с поста главы СГБ
14.09.2026 12:09
Гека Геладзе покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии. Об этом говорится в заявлении Геки Геладзе, опубликованном на странице СГБ.
«Я принял решение покинуть должность главы Службы государственной безопасности Грузии. По итогам консультаций с политической командой я продолжу деятельность в другом ведомстве, где по-прежнему с полной ответственностью буду служить интересам нашей страны и общества.
Работа на должности главы Службы государственной безопасности была для меня огромной ответственностью и возможностью служить нашей стране. В этот период вместе с каждым сотрудником Службы мы направляли нашу деятельность на эффективное преодоление вызовов, стоящих перед государством, укрепление безопасности Грузии и защиту национальных интересов.
Хочу выразить особую благодарность каждому сотруднику Службы государственной безопасности за профессионализм, самоотверженность и ту важную работу, которую они ежедневно выполняют ради безопасности нашей страны.
Благодарю политическую команду, особенно почетного председателя партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе за оказанное доверие.
Уверен, что Служба государственной безопасности и в дальнейшем достойно продолжит выполнение важнейших возложенных на нее задач и защиту безопасности страны», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна