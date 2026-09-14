Гека Геладзе подал в отставку с поста главы СГБ

14.09.2026 12:09





Гека Геладзе покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии. Об этом говорится в заявлении Геки Геладзе, опубликованном на странице СГБ.



«Я принял решение покинуть должность главы Службы государственной безопасности Грузии. По итогам консультаций с политической командой я продолжу деятельность в другом ведомстве, где по-прежнему с полной ответственностью буду служить интересам нашей страны и общества.



Работа на должности главы Службы государственной безопасности была для меня огромной ответственностью и возможностью служить нашей стране. В этот период вместе с каждым сотрудником Службы мы направляли нашу деятельность на эффективное преодоление вызовов, стоящих перед государством, укрепление безопасности Грузии и защиту национальных интересов.



Хочу выразить особую благодарность каждому сотруднику Службы государственной безопасности за профессионализм, самоотверженность и ту важную работу, которую они ежедневно выполняют ради безопасности нашей страны.



Благодарю политическую команду, особенно почетного председателя партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе за оказанное доверие.



Уверен, что Служба государственной безопасности и в дальнейшем достойно продолжит выполнение важнейших возложенных на нее задач и защиту безопасности страны», — говорится в заявлении.





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