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Гека Геладзе подал в отставку с поста главы СГБ


14.09.2026   12:09


Гека Геладзе покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии. Об этом говорится в заявлении Геки Геладзе, опубликованном на странице СГБ.

«Я принял решение покинуть должность главы Службы государственной безопасности Грузии. По итогам консультаций с политической командой я продолжу деятельность в другом ведомстве, где по-прежнему с полной ответственностью буду служить интересам нашей страны и общества.

Работа на должности главы Службы государственной безопасности была для меня огромной ответственностью и возможностью служить нашей стране. В этот период вместе с каждым сотрудником Службы мы направляли нашу деятельность на эффективное преодоление вызовов, стоящих перед государством, укрепление безопасности Грузии и защиту национальных интересов.

Хочу выразить особую благодарность каждому сотруднику Службы государственной безопасности за профессионализм, самоотверженность и ту важную работу, которую они ежедневно выполняют ради безопасности нашей страны.

Благодарю политическую команду, особенно почетного председателя партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе за оказанное доверие.

Уверен, что Служба государственной безопасности и в дальнейшем достойно продолжит выполнение важнейших возложенных на нее задач и защиту безопасности страны», — говорится в заявлении.


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