В латвийском городе Бауска открылся грузинский уголок

12.09.2026 21:09





В рамках визита делегации представителей грузинских молодежных организаций в Латвию в городе Бауска, в офисе местной молодежной организации «Время молодежи» (Laiks Jauniešiem) состоялось торжественное открытие грузинского уголка.



Эта инициатива является практическим результатом тесного сотрудничества между грузинскими и латвийскими молодежными организациями и направлена на углубление гражданского диалога между молодежью двух стран и укрепление роли народной дипломатии.



В открывшемся грузинском уголке размещена специально подобранная литература по истории, культуре и искусству Грузии, а также различные элементы, характерные для грузинской культуры, которые познакомят местную молодежь и гостей с богатым наследием Грузии.



В этом пространстве периодически будут проводиться образовательные и культурные мероприятия, посвященные Грузии. Кроме того, в рамках двустороннего сотрудничества планируется ежегодно направлять в Латвию грузинских волонтеров, которые будут непосредственно участвовать в деятельности латвийских молодежных организаций и вносить свой вклад в дальнейшее укрепление партнерских отношений между грузинской и латвийской молодежью.



Грузинская молодежь считает, что существование таких центров, как открытый в Бауске грузинский уголок, будет существенно способствовать сближению народов и процессу европейской интеграции Грузии.



Визит состоялся при поддержке Министерства иностранных дел Латвийской Республики.





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