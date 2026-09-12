Иностранцам разрешили поступать в грузинские вузы без национальных и единых экзаменов

12.09.2026 21:43





Правительство Грузии утвердило новые правила, согласно которым иностранные граждане и лица без гражданства смогут поступать в грузинские высшие учебные заведения без сдачи национальных и единых экзаменов, в том числе для получения степени магистра. Постановление также регулирует вопросы оплаты обучения и порядок пребывания иностранных студентов в стране.



Основная часть документа, подписанного премьер-министром Ираклием Кобахидзе, начала действовать сразу после публикации. Новые нормы распространяются на правоотношения, возникающие с 1 сентября 2026 года. При этом требования, касающиеся обязательной проверки знания языка и соответствующей сертификации, начнут применяться с 2027–2028 учебного года.



С этого периода иностранный абитуриент должен будет либо предоставить университету действующий международный сертификат о знании языка, либо пройти языковой экзамен, организованный Национальным центром оценки и экзаменов (NAEC). Для образовательных программ на грузинском языке необходимо будет подтвердить владение государственным языком.



Минимальный языковой уровень установлен следующим образом:



— B1 — для бакалавриата, ветеринарных программ, а также дипломных программ по медицине и стоматологии;

— B2 — для программ магистратуры.



При этом сертификат должен оставаться действительным. Если в самом документе срок действия не указан, с даты его выдачи должно пройти не более трех лет.



Чтобы получить разрешение на обучение, заявление в Национальный центр обеспечения качества образования должен подать либо сам абитуриент, либо университет. После положительного решения Центра ректор сможет оформить зачисление в один из двух периодов:



— с 1 февраля по 15 марта;

— с 15 августа по 31 октября.



Отдельное внимание в постановлении уделено связи между учебной успеваемостью иностранного студента и его правом находиться в стране.



Если в течение учебного года студент набирает не более одной трети от максимально возможного количества кредитов, университет обязан приостановить его студенческий статус.



Далее включается миграционный механизм. Если после приостановления статуса проходит 90 дней, либо студент самовольно прекращает обучение или завершает образовательную программу, Государственное агентство по развитию государственных сервисов получает право аннулировать его иммиграционную визу категории D6 или вид на жительство.



В случае прекращения права на пребывание в стране либо принятия решения о выдворении университет сможет окончательно прекратить статус студента.



Кроме того, образовательные учреждения обязаны своевременно вносить сведения о студентах в Информационную систему управления высшим образованием. Если данные не зарегистрированы в течение трех рабочих дней, это может повлечь ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.



По сути, новые правила одновременно упрощают доступ иностранцев к грузинскому высшему образованию и усиливают контроль за тем, насколько реально студент продолжает учебу. То есть формального зачисления теперь недостаточно: статус в университете напрямую связан с правом оставаться в стране.





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