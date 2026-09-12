Глава налоговой службы Министерства финансов Михаил Маглакелидзе подал в отставку

12.09.2026 21:50





Руководитель Службы доходов Министерства финансов Грузии Михаил Маглакелидзе покинул свой пост.



Данную информацию подтверждают в Службе доходов Министерства финансов.

Маглакелидзе занимал эту должность с 27 апреля по сегодняшний день.



Как заявляют в Службе доходов Министерства финансов, Михаил Маглакелидзе освобождён от занимаемой должности по собственному заявлению.



Представление нового руководителя состоится 14 сентября текущего года.



Сегодня также стало известно, что свой пост покинул руководитель Следственной службы Министерства финансов Леван Харабадзе.





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