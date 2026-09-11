США оштрафовали швейцарский банк UBS за игнорирование связей Потанина с Кремлем

11.09.2026 23:39





Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США оштрафовало американский офис крупнейшего швейцарского банка UBS на $125 млн за умышленные нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Банк не проконтролировал более 50 тыс. валютных переводов высокорисковых иностранных клиентов на $10 млрд. Одним из примеров нарушений стало обслуживание богатейшего российского миллиардера, имя которого FinCEN не раскрыло. К февралю 2022 года на счетах компаний этого клиента в UBS находилось более $175 млн. Через одну из них прошло более $60 млн переводов, причем около 75% этой суммы пришлось на платежи третьим лицам — несмотря на установленный запрет самим UBS. FinCEN сочло это одним из ярких примеров недостаточного контроля за высокорискованными клиентами.



В документе россиянин назван одним из богатейших людей мира. В 2015 году он стал клиентом UBS и передал под управление около $1,5 млрд. При проверке клиента UBS обнаружил более сотни публикаций, в том числе о его связях с Путиным, происхождении состояния и схемах отмывания денег. Сотрудники банка изучили первые 25 статей и решили не считать его политически значимым лицом (PEP). FinCEN указало, что UBS знал о близких связях клиента с Путиным, но проигнорировал их при оценке его политических рисков.



Данные из отчета о происхождении его капитала с помощью залоговых аукционов 1990-х и работе на высокой госдолжности позволяют быстро сократить круг кандидатов. Из 88 российских участников списка Forbes в 2015 году лишь 11 миллиардеров ранее занимали госдолжности, а с залоговыми аукционами были связаны Владимир Потанин и Роман Абрамович. Потанин получил контроль над «Норильским никелем», а Абрамович приватизировал «Сибнефть».



Также FinCEN сообщило об инвестициях в иранские цифровые активы, что сразу указывает на Потанина. Его фонд New Winter Capital Partners вкладывал средства в шведскую Pomegranate Investment. Она через местную Sarava вкладывала в иранские технологические бизнесы, включая крупнейший маркетплейс Digikala. Про инвестиции Абрамовича в Иран ничего не известно. Он является обладателем гражданства Израиля, а законы запрещают гражданам инвестировать в Иран.



Также на Потанина указывает еще одна деталь. FinCEN пишет, что UBS обнаружил публикацию 2020 года о предполагаемой схеме отмывания денег, в которой фигурировал российский миллиардер, спортивная команда и люди из санкционного списка OFAC. Именно 20 сентября 2020 года вышло расследование финской телерадиокомпании Yle. Оно было посвящено финансированию хоккейного клуба «Йокерит» и подозрительным операциям Потанина. С клубом были связаны находившиеся под санкциями США Геннадий Тимченко, а также братья Борис и Аркадий Ротенберги. Банки сообщали американским властям о странных переводах структур Потанина компаниям на Кипре и Британских Виргинских островах, писала Yle.



Кроме того, швейцарский банк открыл шесть счетов двум принадлежавшим миллиардеру компаниям. В годовом отчете «Норильского никеля» за 2004 год UBS указан держателем около 2,3% капитала компании, банк также неоднократно помогал компании привлекать средства. 27 апреля 2021 года UBS выступил эксклюзивным финансовым советником «Норникеля» при обратном выкупе акций на $2 млрд. К выводу о том, что речь идет о Потанине, также пришел расследователь Илья Шуманов.



После российского вторжения в Украину UBS начал отдельную проверку клиентов с российскими связями. В целом банк выявил около 100 клиентов из России либо получавших оттуда значительную часть состояния. В трети случаев UBS закрыл счета или ограничил отношения.





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