«Коалиция за перемены»: Задержание Барамидзе - классический российский цинизм и попытка замять собственную предательскую политику

11.09.2026 22:36





Задержание Георгия Барамидзе по ложному обвинению в измене родине режимом, это классический российский цинизм и попытка замять собственную предательскую политику, - об этом говорится в заявлении «Коалиции за перемены».



По их же заявлению, «насилие режима обречено на провал».



««Коалиция за перемены» выражает поддержку незаконно задержанному Иванишвили Георгию Барамидзе и его семье.



Задержание Георгия Барамидзе по ложному обвинению в измене родине режимом, который на протяжении лет обвиняет собственную родину в начале войны 2008 года, который называет национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе «пожертвованным пиару», высшие политические должности которого занимают доказанные российские шпионы и который создал т.н. парламентскую комиссию по государственной измене, это классический российский цинизм и попытка замять собственную предательскую политику.



Ослабленный взаимными противостояниями, взаимным недоверием и криминальными разборками между «кланами» режим Иванишвили пытается продемонстрировать силу.



«Коалиция за перемены» заявляет, что насилие режима обречено на провал. Мы будем бороться до тех пор, пока последний политический заключённый не выйдет из тюрьмы и пока не добьёмся права на свободный выбор для нашего народа», - говорится в заявлении.





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