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Цитлидзе: Георгия Барамидзе задержали на основании показаний Кобы Кобаладзе, Кобы Ликликадзе и Малхаза Топурия


11.09.2026   22:40


По заявлению одной из лидеров «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, Георгий Барамидзе был задержан на основании показаний ветеранов войны в Абхазии - Кобы Кобаладзе, Кобы Ликликадзе и Малхаза Топурия.

Цитлидзе обращается к указанным лицам и заявляет, что они помогли задержать невиновного человека.

«Коба Кобаладзе, Коба Ликликадзе, Малхаз Топурия - на основании показаний этих людей задержали Гию Барамидзе.

Обращаюсь ко всем троим: вы ничтожества! Не христиане! Не люди! Вы точно знаете, что помогли задержать невиновного человека! Вы не годитесь быть ни отцами, ни дедами, ни членами семьи! Тем более вы недостойны быть грузинами!

Вы знаете, каково ваше бесчестное имя! С этим именем вам и придется жить!», - пишет Цитлидзе.


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