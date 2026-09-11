Цитлидзе: Георгия Барамидзе задержали на основании показаний Кобы Кобаладзе, Кобы Ликликадзе и Малхаза Топурия

11.09.2026 22:40





По заявлению одной из лидеров «Единого национального движения» Анны Цитлидзе, Георгий Барамидзе был задержан на основании показаний ветеранов войны в Абхазии - Кобы Кобаладзе, Кобы Ликликадзе и Малхаза Топурия.



Цитлидзе обращается к указанным лицам и заявляет, что они помогли задержать невиновного человека.



«Коба Кобаладзе, Коба Ликликадзе, Малхаз Топурия - на основании показаний этих людей задержали Гию Барамидзе.



Обращаюсь ко всем троим: вы ничтожества! Не христиане! Не люди! Вы точно знаете, что помогли задержать невиновного человека! Вы не годитесь быть ни отцами, ни дедами, ни членами семьи! Тем более вы недостойны быть грузинами!



Вы знаете, каково ваше бесчестное имя! С этим именем вам и придется жить!», - пишет Цитлидзе.





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