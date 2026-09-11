Бежашвили: Георгию Барамидзе предъявляют обвинения те люди, которые ежедневно осуществляют государственную измену

11.09.2026 22:30





По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Левана Бежашвили, «Грузинская мечта» объявила новую «охоту» на оппозицию и анонсировала репрессии.



По словам Бежашвили, люди, которые сами ежедневно предают национальные интересы, задерживают Георгия Барамидзе, который боролся за национальные интересы.



«К сожалению, Грузия продолжает жить в театре абсурда. Иванишвили и "Грузинская мечта", как видно, объявили новую "охоту" на оппозицию и анонсировали репрессии. Сегодня Папуашвили сделал заявление по поводу упразднения партий, сегодня задерживают лидера оппозиции - всё это указывает на то, что они в агонии, поэтому им нужно осуществлять ещё больше репрессий.



Сегодня Георгию Барамидзе предъявляют обвинения те люди, которые сами ежедневно осуществляют государственную измену. Обвиняют Грузию в начале войны. Превратили страну в караван-сарай и погрязли в коррупции, включая министров, и складывают дома золотые слитки. Обдирают грузинскую армию, обвиняют друг друга в этом и сплетничают. Сегодня эти люди говорят о предательстве Георгия Барамидзе. Человек, который воевал в Абхазии с оружием в руках, строил грузинское государство и проводил реформы. Он боролся в Украине за свободу Грузии и Украины, сегодня этого человека обливают грязью и предъявляют обвинение по статье о государственной измене те люди, которые сами виновны и ежедневно предают национальные интересы», - заявил Бежашвили.





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