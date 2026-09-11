Еврокомиссия выделит Украине на закупку вооружений дополнительно 6,1 млрд евро

11.09.2026 17:23





Еврокомиссия выделит Украине дополнительно 6,1 млрд евро на закупку вооружений, - информацию распространяет пресс-служба Еврокомиссии.



Еврокомиссия одобрила выделение Украине дополнительно 6,1 млрд евро в рамках кредита в размере 90 млрд евро. На эти средства Украина закупит ракеты типа PAC-3 для систем Patriot, системы противовоздушной обороны, боеприпасы, дроны и средства радиоэлектронной борьбы.



По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина сможет приобрести оснащение для систем Patriot, чтобы лучше защищаться от российских атак.



«Сегодня мы утвердили выделение 6,1 млрд евро, чтобы помочь Украине приобрести различные средства обороны. Вместе с нашими государствами-членами и НАТО мы продолжим обеспечивать поддержку Украины и укреплять оборонные возможности Европы», - отметила президент Еврокомиссии.





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