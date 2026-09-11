Ballon d’Or: как Кварацхелия покорил Европу

11.09.2026 16:54





Официальный сайт Ballon d’Or опубликовал материал о футболисте сборной Грузии и парижского ПСЖ Хвиче Кварацхелия. В статье рассматриваются ключевые этапы карьеры номинанта на «Золотой мяч – 2026», включая его нынешний период в составе французского гранда, а также выступления за российские клубы.



В тексте отмечается, что Кварацхелия переживает лучший этап своей профессиональной карьеры. В Лиге чемпионов УЕФА он отметился 10 голами и 6 голевыми передачами, превзойдя клубный рекорд ПСЖ по количеству результативных действий за один сезон турнира.



Авторы Ballon d’Or подчеркивают сочетание эффективности и высокого футбольного интеллекта грузинского игрока. Отмечается, что Кварацхелия от многих других футболистов отличает стабильность и постоянное влияние на игру.



Умение использовать дриблинг, обыгрывать соперников за счет финтов и одинаково уверенно действовать обеими ногами стало одной из причин, по которой ПСЖ заплатил за игрока крупную сумму, рассчитывая, что он станет новой главной звездой клуба после эпохи Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе.



Особое внимание в статье уделено периоду выступлений Кварацхелия за итальянский «Наполи». Ballon d’Or отмечает, что за три года в неаполитанском клубе он превратился в одного из лучших атакующих футболистов мира и стал одной из ключевых фигур в двух чемпионских сезонах команды.



За свои достижения и яркую игру грузинский футболист получил от болельщиков прозвище «Кварадона» – в честь легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, который также выступал за «Наполи».



Журналист Джереми Смит отмечает, что Кварацхелия добавил ПСЖ не только звездное качество, но и глубину состава, а также огромную работоспособность. По словам эксперта, грузинский спортсмен представляет старую школу футбола: он держится ближе к бровке, способен обыграть соперника за счет техники и скорости, но при этом активно помогает команде в обороне.



В завершение статьи Смит подчеркивает, что для победы в крупных турнирах команде необходимы и удача, и футболист, способный выступать на уровне выше остальных. По его мнению, именно таким игроком для ПСЖ в прошлом сезоне стал Хвича Кварацхелия.



Напомним, что 8 сентября 2026 года Ballon d’Or опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч – 2026». Одним из претендентов на награду стал Хвича Кварацхелия – за свои индивидуальные достижения и успехи команды, которую он представляет. Церемония награждения состоится в Лондоне 26 октября. Победитель будет определен по итогам голосования 100 журналистов из разных стран.



Источник: SOVA

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