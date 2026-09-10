Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали из-за наплыва раненых с фронта

10.09.2026 21:11





Военные госпитали Минобороны оказались переполнены из-за большого числа раненых, поэтому участников «спецоперации» всё чаще лечат и реабилитируют в обычных гражданских больницах — бесплатно и без очереди. Как выяснил «Вот Так», для воевавших в Украине там перепрофилируют целые отделения, которым придают особый режим секретности. О создании таких закрытых отделений изданию рассказали медики из Петербурга, Ярославской области и Сибири.



В конце мая 2023 года власти пообещали передать Минобороны почти 5 тыс. коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, включая Москву, Петербург, Ростов-на-Дону и Севастополь. Однако официально об этом решении не сообщалось, а перечень больниц до сих пор неизвестен, отмечает «Вот Так».



В петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе первые раненые поступили в июне 2024 года, рассказал «Вот Так» сотрудник больницы. Тогда там открыли два лечебных отделения для участников войны на месте реанимации и шоковой терапии. Их сделали закрытыми: попасть внутрь можно было только по магнитным пропускам, а сотрудники этих отделений были изолированы от остального персонала. Участники войны занимали около 60–70 коек.



В одной из больниц Ярославской области, по словам медработников, с 2024 года также работают два закрытых отделения для участников войны — примерно на 60–70 мест каждое. Травматолог одной из городских больниц в Сибири рассказала, что врачи и медсёстры отделений, где лежат «герои СВО», подписывают документы о неразглашении. «Вся документация тоже закрыта. Даже на истории болезни нет имени, фамилии и отчества, есть только номер», — пояснила она.



Анестезиолог Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге рассказал, что коечный фонд одного из отделений рассчитан на 40 человек, однако там сейчас принимают одновременно до 86 пациентов. По его словам, после начала полномасштабной войны в коридорах стали устанавливать дополнительные кровати, а в палатах вместо коек размещают матрасы. Нехватка мест, утверждает анестезиолог, наблюдается не только в других госпиталях Петербурга, но и по всей стране.



По подсчётам «Вот Так», сейчас в России действует как минимум 58,3 тыс. коек в военных медицинских учреждениях. Ежегодно там могут проходить лечение почти 1 млн раненых, однако мест всё равно не хватает.



По словам врачей, опрошенных изданием, появление военных в гражданских больницах сказывается на доступности медицинской помощи для остальных пациентов: им становится сложнее попасть к специалистам. Экстренную помощь граждане по-прежнему могут получить, однако с плановой возникают проблемы.



Врач и юрист в сфере правозащиты Константин Бойков отмечает, что участники «СВО» сейчас проходят в приоритетном порядке, но количество врачей при этом не увеличилось. «И в живых очередях люди сидят, ждут помощи, страдают, и вдруг кто-то заходит вне очереди. Это, конечно, вызывает раздражение и социальную напряжённость», — сказал он.



Гражданские медики, с которыми поговорил «Вот Так», рассказывают, что персонал больниц недоволен появлением пациентов с фронта из-за пьяных дебошей, краж и даже перестрелок. Так, в апреле в Александровской больнице Петербурга конфликт между двумя пациентами — «героями СВО» — закончился стрельбой. В сентябре один военнослужащий ударил другого ножом в живот в больнице имени Петра Великого. Еще одного раненого военного — Владлена Мецлера — выписали из НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе после драк и конфликтов с пациентами и медиками. «Пьянствуют, проституток вызывают. Буянят иногда. Дают кому-то денежку и их пропускают», — описывает ситуацию в петербургском НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе один из медиков. «Пьют, воруют. У нас в отделении телевизор украли, пошли продали, напились», — говорит врач из Ярославской области.



Согласно подсчётам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), общие потери российской армии за время полномасштабной войны к июню текущего года составили 1,4 млн человек. Из этого числа были убиты не менее 450 тыс. человек, остальные получили тяжелые ранения или пропали без вести.





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