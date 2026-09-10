В Британии мужчину обвиняют в подготовке диверсии на заводе дронов в пользу РФ

10.09.2026 19:13





В Великобритании 31-летнему Джошуа Каммиджу предъявили обвинения в содействии иностранной разведывательной службе и подготовке диверсии на объектах по производству дронов в Суиндоне.



Об этом стало известно во время судебного заседания, передает Sky News, пишет "Европейская правда".



По версии следствия, мужчина, вероятно, действовал в интересах России. Отмечается, что Каммидж изучал четыре предприятия в Суиндоне, связанные с производством беспилотников, а также интересовался устройством для блокировки Wi-Fi и проводил разведку на местности.



Согласно обвинительному заключению, в период с 27 марта по 5 сентября он передавал лицу, которое считается связанным с "Добровольческим корпусом ГРУ", скриншоты Google Maps с расположением четырех заводов, а также подробную информацию о деятельности одного из предприятий.



Следствие утверждает, что Каммидж поддерживал связь с этим лицом и получал от него инструкции. Его задержали сотрудники антитеррористического подразделения полиции. После ареста правоохранители провели обыски по нескольким адресам в Свиндоне.



В четверг, 10 сентября, мужчина предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Он не признал свою вину и был оставлен под стражей. 25 сентября дело должно быть передано в уголовный суд "Олд-Бейли" в Лондоне.



Ранее в МИД России пригрозили, чтомогут атаковать военные цели Великобритании на территории Украины и "за её пределами" в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.



Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.



На следующий день советник главы Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться атакам из "неизвестных источников".



Москва уже неоднократно угрожала Лондону за военную помощь Украине. Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались во время ударов по целям на территории РФ.



Британский премьер-министр Энди Бернем в ответ подчеркнул, что Великобританияне позволит России запугать себя.





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