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В Чёрном море, предположительно, российские дроны, атаковали судно — погибли двое граждан Азербайджана
10.09.2026 19:07
МИД Азербайджана сообщил, что 9 сентября судно Tedy подверглось атаке беспилотников в Чёрном море.
В результате удара двое граждан Азербайджана погибли, ещё двое получили ранения. Пострадавших доставили в больницу украинского города Черноморск.
Азербайджанский МИД официально не назвал сторону, нанесшую удар. Однако, предположительно, судно было поражено российскими беспилотниками.
В тот же день Министерство обороны России заявило, что российские военные нанесли удары по судам в районе Одессы, в том числе по буксиру, сопровождавшему морские суда в порт Одесса.
По данным морских реестров, Tedy относится к буксирным судам, ходит под флагом Сомали и находился у украинского побережья.
Таким образом, принадлежность атаковавших Tedy беспилотников официально Азербайджаном не подтверждена, однако обстоятельства и заявление Минобороны РФ указывают на то, что это, вероятнее всего, был российский удар.
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