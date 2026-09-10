На упаковке молочной продукции появится обязательный знак с 1 января 2027 года

10.09.2026 18:17





С 1 января 2027 года в Грузии вступят в силу новые требования к маркировке молокосодержащей продукции. Речь идет о товарах, которые выглядят как молочные, но при производстве которых используются жиры немолочного происхождения.



Изменения закреплены постановлением правительства №429, которым вносятся поправки в технический регламент «О молоке и молочных продуктах».



Главное новшество — специальная универсальная пиктограмма на упаковке. Если молокосодержащий продукт изготовлен с использованием немолочного жира, этот знак должен обязательно размещаться в основной зоне обзора этикетки — то есть там, где покупатель прежде всего смотрит на упаковку и может быстро понять основные характеристики товара.



Если у упаковки несколько равнозначных основных зон обзора, производитель сам определяет ту, которая будет считаться основной. При этом речь идет о наиболее заметной для покупателя области — той, которую проще всего увидеть при первом взгляде во время выбора продукта.



Внешний вид и параметры пиктограммы уже определены постановлением. Самостоятельно менять ее дизайн или использовать другой вариант обозначения нельзя.



Есть и еще одно важное требование: продукция с немолочным жиром должна выкладываться в магазинах отдельно от молока и молочных продуктов.



Фактически новые правила направлены на то, чтобы покупатель не путал классическую молочную продукцию с товарами, в которых часть молочного жира заменена другими жирами. Для производителей это означает дополнительные требования к упаковке и организации выкладки, а для потребителей — более заметный способ отличить такие продукты непосредственно на полке.



Иными словами, с 2027 года визуальная маркировка должна сделать состав и особенности подобных товаров гораздо более очевидными — без необходимости долго изучать мелкий шрифт на обороте упаковки.





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