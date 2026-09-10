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В Кобулети после проверок закрыли три заведения общепита
10.09.2026 18:14
В курортном городке Кобулети сразу трем объектам питания пришлось прекратить работу после внеплановых проверок Национального агентства продовольствия. Как заявляют в ведомстве, заведения работали без регистрации и в условиях антисанитарии.
Под санкции регулятора попали:
Столовая ИП «Н.М.» — 2-й переулок Руставели, №13;
Столовая ИП «А.Н.» — улица Тависуплеба (Свободы), №26;
Кафе-бар ИП «М.Г.» — улица Агмашенебели, №376 б.
«Помимо критических несоответствий, на указанных предприятиях были выявлены нарушения правил маркировки и отсутствие регистрации в Реестре экономической деятельности. Бизнес-операторы были оштрафованы, а производственный процесс приостановлен», — говорится в заявлении агентства.
Проверки прошли также в других регионах. В Кутаиси компанию «Кози 1994», оперирующую кафе «Барака», оштрафовали на 5 тысяч лари за повторные критические нарушения. Производственный процесс на предприятии приостановлен.
В Каспском муниципалитете инспекторы обнаружили незарегистрированное производство полуфабрикатов. Компания «Леце» на улице Коджри, 24а, производила продукцию без регистрации. На объекте также выявили нарушения правил маркировки и критические несоответствия. Компания оштрафована, ее деятельность приостановлена.
«Для обеспечения потребительского рынка безопасными продуктами питания крайне важно, чтобы би-нес-оператор был зарегистрирован в соответствии с законодательством, поскольку государственный контроль невозможен в отношении незарегистрированных предприятий, и они представляют угрозу для здоровья потребителей», — подчеркнули в ведомстве.
Агентство сообщает, что проверки и выявление незарегистрированных объектов по всей стране продолжаются на постоянной основе.
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