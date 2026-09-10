Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кобулети после проверок закрыли три заведения общепита


10.09.2026   18:14


В курортном городке Кобулети сразу трем объектам питания пришлось прекратить работу после внеплановых проверок Национального агентства продовольствия. Как заявляют в ведомстве, заведения работали без регистрации и в условиях антисанитарии.

Под санкции регулятора попали:

Столовая ИП «Н.М.» — 2-й переулок Руставели, №13;
Столовая ИП «А.Н.» — улица Тависуплеба (Свободы), №26;
Кафе-бар ИП «М.Г.» — улица Агмашенебели, №376 б.
«Помимо критических несоответствий, на указанных предприятиях были выявлены нарушения правил маркировки и отсутствие регистрации в Реестре экономической деятельности. Бизнес-операторы были оштрафованы, а производственный процесс приостановлен», — говорится в заявлении агентства.

Проверки прошли также в других регионах. В Кутаиси компанию «Кози 1994», оперирующую кафе «Барака», оштрафовали на 5 тысяч лари за повторные критические нарушения. Производственный процесс на предприятии приостановлен.

В Каспском муниципалитете инспекторы обнаружили незарегистрированное производство полуфабрикатов. Компания «Леце» на улице Коджри, 24а, производила продукцию без регистрации. На объекте также выявили нарушения правил маркировки и критические несоответствия. Компания оштрафована, ее деятельность приостановлена.

«Для обеспечения потребительского рынка безопасными продуктами питания крайне важно, чтобы би-нес-оператор был зарегистрирован в соответствии с законодательством, поскольку государственный контроль невозможен в отношении незарегистрированных предприятий, и они представляют угрозу для здоровья потребителей», — подчеркнули в ведомстве.

Агентство сообщает, что проверки и выявление незарегистрированных объектов по всей стране продолжаются на постоянной основе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна