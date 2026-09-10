По делу Лазаре Джорбенадзе будет допрошен журналист Дито Чубинидзе

10.09.2026 18:02





В Тбилисском городском суде будет допрошен журналист газеты «Асавал-Дасавали» Дито Чубинидзе.



В связи с делом Лазаре Джорбенадзе он ответит на вопросы следствия в присутствии судьи-магистрата Арсена Калатозишвили.



Напомним, что бывший премьер-министр Грузии [Ираклий Гарибашвили] опубликовал очередное письмо из заключения, в котором задает вопрос: «Что стало реальной причиной смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе?» — и говорит, что в обществе «до сих пор остаются вопросы без ответа в связи с фактами самоубийства ряда людей, имевшими место во время правления Кобахидзе—Мдинарадзе».



Кроме того, прокуратура распространила заявление, в котором подтвердила факт самоубийства Лазаре Джорбенадзе, однако на основании публичных заявлений осужденного [Ираклия Гарибашвили] и других лиц в рамках расследования, проводимого в Министерстве внутренних дел под надзором прокуратуры, были допрошены Ника Гварамия; Ирма Инашвили; Нанука Жоржолиани; Хатия Деканоидзе; Тазо Датунашвили; Гия Хухашвили; Георгий Лилуашвили; Заза Давитая; Эрмиле Немсадзе; Георгий Гигаури.





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