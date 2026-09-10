США экстрадировали третьего российского хакера с начала лета

10.09.2026 19:17





Американские власти с начала лета экстрадировали трех россиян, которых обвинили в киберпреступлениях. Посольство США на Кипре 10 сентября поздравило кипрскую полицию с успешной экстрадицией в США российского хакера Серажудина Актулаева. 40-летний Актулаев был задержан на Кипре в мае 2025 года, а 31 августа впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско. По версии властей США, Актулаев и его сообщники использовали 255 поддельных аккаунтов на платформе фрилансеров и разослали вредоносные файлы 80 тыс. пользователей. На компьютер загружались вредоносные программы, которые позволяли удаленно управлять зараженными устройствами.



Около половины потенциальных жертв находились в США. Следователи обнаружили данные тысяч жертв, а также логины от интернет-магазинов и персональные данные сотен человек. Актулаеву предъявлены обвинения в сговоре с целью электронного мошенничества, распространении вредоносного кода, незаконном доступе к компьютерам и других преступлениях. Самое серьезное из обвинений предусматривает до 20 лет тюрьмы. Также ему грозит штраф до $250 тыс.



В начале сентября из Грузии в США также был экстрадирован веб-разработчик Сергей Филимонов. 4 сентября он предстал перед федеральным судом в Атланте. Следствие считает, что с ноября 2023-го по октябрь 2025 года Филимонов с сообщниками создавал фальшивые сайты американских банков. Следователи считают, что хакеры покупали рекламные ссылки в Google и перенаправляли клиентов банков на поддельные страницы авторизации.



Минюст США заявлял, что мошенническая группа провела незаконные банковские переводы на $28 млн с американских счетов. По версии следствия, Филимонов обслуживал техническую часть схемы, включая базу с более чем 5 тыс. украденных учетных данных. Россиянину вменяют сговор с целью банковского и электронного мошенничества, а также кражу личности при отягчающих обстоятельствах. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозит до 175 лет тюрьмы.



Еще одного россиянина, 36-летнего Дениса Обрезко, экстрадировали из Таиланда в июне. В США Обрезко предстал перед судом в Бостоне, писал Reuters. Американские власти считают, что он помогал группировке Void Blizzard, которую Microsoft связывала с интересами России. По данным компании, группировка действует как минимум с апреля 2024 года. Она атакует организации в странах НАТО и Украине — госструктуры, оборонные и транспортные компании, СМИ, медицинские организации и НКО. ФБР выявило 11 взломанных компаний в США.



На телефоне Обрезко следователи обнаружили резюме более 13 тыс. похищенных электронных писем членов парламента восточноевропейской страны. Следствие также нашло связь Обрезко с оплатой виртуального сервера и домена, которые использовались для атак на компании в США. Его обвиняют в сговоре с целью компьютерного мошенничества и незаконном доступе к защищенным компьютерным системам. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.





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