Воюющие в Украине грузинские добровольцы ответили на угрозы Романова-Парцхаладзе

10.09.2026 21:09





Командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили ответил бывшему генеральному прокурору Грузии Отару Романову-Парцхаладзе, который заявил, что воюющие на стороне Украины бойцы являются военными преступниками и должны будут предстать перед российским судом.



В беседе с телеканалом TV Pirveli Мамулашвили заявил, что своими угрозами Парцхаладзе никого не запугает:



«Россия включила «Грузинский легион» в список террористических организаций. Против «Грузинского легиона» было развернуто множество дезинформационных кампаний. <…> Они напрямую объявляют нам войну, мы видим, что они создают батальоны специально для борьбы с нами.



А то, что болтает Парцхаладзе – мы не можем воспринимать это серьезно. Но сам Парцхаладзе обязательно будет наказан. Смешно, что гражданское лицо пытается запугать воинское подразделение», — отметил Мамулашвили.





В свою очередь Дмитрий Читишвили, командующий беспилотными системами «Грузинского легиона», заявил, что угроза сбежавшего в Москву коллаборациониста – «это лишь признак того, что враг больше всего страдает от сбитых им беспилотников».



По словам бойца, история не прощает предателей, и Парцхаладзе получит свое наказание.



«Он служит режиму, который мы разрушаем каждый день, поэтому, пока он угрожает по телевидению, мы делаем свою работу».



Прокомментировал заявление бывшего генпрокурора Грузии и командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия. Он считает, что Россия создает из Парцхаладзе политический, а не военный проект – «как противовес нам, как будто грузины воюют на стороне России». По его словам, «они могут переманить людей из Грузии и спровоцировать беспорядки».





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