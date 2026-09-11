Кувшины Фуксаса уходят в металлолом

11.09.2026 17:16





Тбилисский концертный зал aka "Кувшины Рике" всемирно известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса пошел в металлолом.



TV Pirveli связалось с субподрядчиком, автором объявления со скринов, Темо Инаишвили, и он подтвердил, что продаёт металлические конструкции по $720 за тонну. По его словам, материал можно забрать непосредственно с территории парка Рике.



Всего на продажу выставлено около 2000 тонн металлических конструкций.



TV Pirveli отмечает, что только от продажи железа компания, которой были проданы за 10 млн лари, может получить до 4 млн лари.



Инаишвили также сообщил TV Pirveli, что уже продал как вторсырьё фасадный алюминий и стекло. Сейчас у него остались только металлические конструкции, и немного алюминия.





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