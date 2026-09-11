|
|
|
В Грузии раскрыли схему захвата земли иностранца по фальшивой доверенности
11.09.2026 16:57
В Грузии задержали семь человек, пытавшихся мошенническим путем присвоить земельный участок стоимостью более 2,6 млн лари (около $1 млн) в селе Гамарджвеба Гардабанского муниципалитета. Об этом сообщает Генпрокуратура.
Недвижимость является собственностью иностранного гражданина. По данным следствия, в мае 2026 года мошенники предоставили нотариусу поддельную доверенность, якобы выданную в Греции. Согласно документу, иностранный собственник «передавал» им полные права на распоряжение землей. Обманув нотариуса и регистратора, они в ускоренном порядке переоформили участок на одного из членов группы.
Чтобы максимально обезопасить захваченное имущество, фигуранты подали в реестр фиктивный договор купли-продажи, пытаясь переписать землю на другого своего сообщника.
Схему заблокировали на финальном этапе — реестр приостановил регистрацию, получив материалы от следователей.
Прокуратура предполагает, что преступную схему разработал рецидивист, ранее уже трижды судимый за мошенничество. Его задержали на этой неделе, предъявив обвинения в мошенничестве в составе организованной группы (ст. 180 УК Грузии), а также в попытке легализации незаконных доходов в особо крупном размере (ст. 19-194 УК Грузии). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Прокуратура готовит ходатайство об аресте.
Расследование дела продолжается. В ведомстве не исключают, что круг обвиняемых расширится.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна