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Глава Следственной службы Министерства финансов Леван Харабадзе подал в отставку


12.09.2026   21:53


Руководитель Следственной службы Министерства финансов Грузии Леван Харабадзе покинул свой пост.

Данную информацию подтверждают в Следственной службе Министерства финансов.

Имя нового руководителя станет известно в понедельник.

Леван Харабадзе занимал должность руководителя Следственной службы Министерства финансов с 1 мая текущего года.


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