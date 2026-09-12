Глава Следственной службы Министерства финансов Леван Харабадзе подал в отставку

12.09.2026 21:53





Руководитель Следственной службы Министерства финансов Грузии Леван Харабадзе покинул свой пост.



Данную информацию подтверждают в Следственной службе Министерства финансов.



Имя нового руководителя станет известно в понедельник.



Леван Харабадзе занимал должность руководителя Следственной службы Министерства финансов с 1 мая текущего года.





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