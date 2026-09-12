|
|
|
Глава Следственной службы Министерства финансов Леван Харабадзе подал в отставку
12.09.2026 21:53
Руководитель Следственной службы Министерства финансов Грузии Леван Харабадзе покинул свой пост.
Данную информацию подтверждают в Следственной службе Министерства финансов.
Имя нового руководителя станет известно в понедельник.
Леван Харабадзе занимал должность руководителя Следственной службы Министерства финансов с 1 мая текущего года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна