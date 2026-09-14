Посол Ирана: Грузия – не единственное туристическое направление для иранцев

14.09.2026 12:12





«При выборе направления для путешествий Грузия была для иранцев одним из вариантов, но не единственным. Существуют и другие направления, другие страны, которые стоит увидеть, другие культуры, с которыми можно познакомиться, и другие народы для диалога», — так посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани отреагировал на заявление Агентства гражданской авиации Грузии о соблюдении санкций США в отношении иранских авиакомпаний.



Как отметил дипломат, «Иран с уважением относится к принятому решению, однако уважение чужого выбора не означает отказа от права на собственный выбор».



«В последние дни иранские туроператоры обратились в консульский отдел посольства Исламской Республики Иран с новыми вопросами касательно продолжения турпоездок в Грузию. Наш ответ ясен: Грузия, безусловно, была одним из важных туристических направлений для иранцев на Черноморском побережье. Это прекрасная страна с великолепной природой, богатой культурой, разнообразной кухней, источниками и минеральными водами, которая на протяжении последних лет принимала множество иранских туристов. Мы уважаем Грузию, грузинский народ и независимый выбор этой страны. Недавнее решение Грузии о введении определенных ограничений в связи с западными санкциями — это решение, к которому следует относиться с уважением как к выбору этой страны. Однако уважение чужого выбора не означает игнорирования права на собственный выбор.



Иранцы, как и любое другое общество, выбирая маршрут для поездок, принимают решение на основе целого ряда факторов, включая безопасность, доступность, выгоду, расходы, взаимное уважение и достоинство. Грузия была одним из вариантов, но не единственным.



Экономика туризма — это живая и двусторонняя сфера. Приток гостей не ограничивается лишь въездом путешественников: от него выигрывают отели, рестораны, транспорт, магазины, гиды, ремесленный сектор, муниципальные службы и десятки других отраслей экономики. Сама история показала, что путешественники никогда не были просто туристами: они несли с собой знания, культуру и человеческие связи, а порой открывали новые пути для сотрудничества и развития. В этом смысле, если сегодня возникли новые обстоятельства, их не стоит воспринимать исключительно как ограничение: любая преграда может превратиться в возможность для поиска новых путей.



Черное море — это не единственное направление, и у него не одно побережье. В этом регионе есть и другие красивые, а порой и более доступные побережья и порты, которые могут стать новыми маршрутами для граждан Ирана. Есть и другие направления, другие страны, которые стоит увидеть, другие культуры, с которыми можно познакомиться, и другие народы для общения. Иранцы продолжат путешествовать, открывать новое и познавать мир, но маршруты они будут выбирать осознанно — на основе взаимной выгоды и взаимного уважения. И, возможно, именно этот новый выбор положит начало новой дружбе.



Наше уважение и дружеское отношение к Грузии и грузинскому народу остаются неизменными. Равно как и право Ирана и иранцев на собственный выбор заслуживает уважения», — написал посол в соцсети.



Напомним, США приняли решение о введении санкций против 27 иранских авиакомпаний, часть из которых выполняет рейсы между Грузией и Ираном. Позднее на это решение отреагировало Агентство гражданской авиации Грузии, заявив, что «грузинская сторона, как и в других случаях, продолжит действовать в полном соответствии с режимом международных санкций».





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