В Тбилиси женщину судят за мелкое хулиганство после конфликта с гражданами Беларуси

14.09.2026 12:32





В отношении Марики Хавтаси ведётся административное дело по статье о мелком хулиганстве. Основанием стали показания граждан Беларуси.



Конфликт произошёл в районе Крцаниси. Сначала ссора возникла между несовершеннолетними, а затем переросла в конфликт между их родителями.



По словам Хавтаси, беларуская супружеская пара оскорбляла её и её 10-летнего ребёнка, угрожала им и использовала унизительные высказывания, связанные с её национальностью.



Женщина утверждает, что сама вызвала полицию, однако спустя несколько дней узнала, что административное производство начато уже против неё.



По её словам, прибывшие на место сотрудники патрульной полиции отразили в протоколе только конфликт между детьми и не зафиксировали словесные оскорбления и угрозы, о которых она заявляла.



Теперь Марике Хавтаси по делу о мелком хулиганстве грозит штраф или административный арест.



Сама женщина обвинения не признаёт и говорит, что во время конфликта лишь словесно ответила на оскорбления со стороны граждан Беларуси.





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