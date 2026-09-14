Парулава: Отставка Геки Геладзе – это продолжение отправки Мдинарадзе домой

14.09.2026 13:20





»Уход Геки Геладзе с должности является продолжением отправки Мдинарадзе домой, за которым могут последовать и другие должностные лица. Посмотрим, кто будет следующим, — заявил член партии «Гахария — За Грузию» Гига Парулава.



По его словам, на интересы страны и национальную безопасность негативно влияет ситуация, когда глава Службы государственной безопасности меняется каждые 6–7 месяцев.



«При «Грузинской мечте» никто не имеет гарантии, что сохранит конкретную должность в течение определенного срока. Сегодня или завтра утром этим людям может потребоваться покинуть свои должности — не по собственному решению, а по решению других. Уход Геки Геладзе с должности является продолжением отправки Мдинарадзе домой, за которым могут последовать различные должностные лица. Посмотрим, кто будет следующим.



На интересы страны и национальную безопасность негативно влияет отсутствие у власти единого видения и единой стратегии, а также то, что каждые 6–7 месяцев меняется глава Службы государственной безопасности. Конечно, это наносит ущерб как непосредственно этому конкретному институту, так и национальным интересам государства», — заявил Парулава.



Гека Геладзе покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии. Как отметил Геладзе, по итогам консультаций с политической командой он продолжит деятельность в другом ведомстве.







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