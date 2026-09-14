Бакарадзе: За последние три года из Грузии эмигрировало до 400 000 человек, а ГМ объясняет это высоким уровнем жизни

14.09.2026 13:37





»Смертность уже превышает рождаемость на 6 500 человек. Это признаки демографической катастрофы, и игнорировать эту реальность невозможно. Наряду с тяжелой социально-экономической ситуацией этому способствует высокая миграция, особенно отток из страны молодежи и трудоспособного населения», — заявила депутат от партии «Гахария — За Грузию» Кетеван Бакарадзе.



По словам Бакарадзе, за последние три года из Грузии эмигрировали до 400 000 человек, однако власти «Грузинской мечты» объясняют эту трагическую реальность хорошим уровнем жизни.



«Несколько дней назад председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сделал оскорбительное и по сути насмешливое заявление в адрес населения Грузии. Сокращение численности населения нашей страны он странным образом объяснил и заявил, что, оказывается, чем больше растет благосостояние грузин, тем меньше детей они хотят иметь и ставят карьеру выше детей. То есть, по мнению Папуашвили, экономическое благосостояние в Грузии растет настолько быстро и люди живут настолько хорошо, что именно растущее богатство и благосостояние ведут нас к грани вымирания.



Показатели демографического сокращения страны действительно катастрофические: в 2023 году в Грузии родилось 40 000 человек, а умерло 43 000. В 2024 году родилось 39 500, умерло 44 000 человек. В 2025 году родилось 37 800, умерло 44 300 человек. Смертность уже превышает рождаемость на 6 500 человек. Это признаки реальной демографической катастрофы, и игнорировать эту реальность невозможно. Эта тенденция усиливается, и наряду с тяжелой социально-экономической ситуацией ей способствует высокая миграция, особенно отток из страны молодежи и трудоспособного населения.



За последние три года из Грузии эмигрировали до 400 000 человек. Власти «Грузинской мечты» объясняют эту трагическую реальность хорошим уровнем жизни и при этом представляют это как факт и статистическую закономерность. На самом деле такая позиция совершенно не соответствует грузинским ценностям, культуре и традиционному желанию иметь много детей, которое широко распространено среди населения Грузии. Это также подтверждает новое региональное исследование ООН 2026 года — для большинства грузинской молодежи семья и дети по-прежнему имеют высокую ценность. Согласно исследованию, главными препятствиями для рождения детей являются материальные и социальные условия: финансовая нестабильность, низкие доходы и недоступность подходящего жилья, проблемы со здоровьем и медицинскими услугами, высокая стоимость детского питания и средств ухода за детьми.



У молодежи не исчезло желание иметь детей — у нее нет условий и возможностей для создания семьи и рождения детей. На этом фоне заявление председателя парламента не только ошибочно, но и является насмешкой над молодежью, живущей в сложных условиях. Над молодежью, которая лишена существенных экономических перспектив, доступа к финансам и качественному образованию. Более того, эти молодые люди отказываются от рождения детей не потому, что ориентированы на карьеру, а потому, что большинство из них вообще лишено возможностей для построения карьеры и стабильной занятости, получения достойной оплаты труда.



Я, как гражданка этой страны и мать пятерых детей, призываю Шалву Папуашвили воздерживаться от подобных оскорбительных заявлений в адрес грузин и напоминаю ему, что он представляет команду, члены которой на фоне демографической катастрофы в Грузии богатеют на деньгах, нажитых коррупционным путем. В сложившихся обстоятельствах коррупция равносильна предательству страны. К этому тяжкому преступлению добавляются насмешки и оскорбления в адрес населения», — заявила Кетеван Бакарадзе.





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