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Бурчуладзе, Мхеидзе и Хаиндрава подписали процессуальное соглашение в Апелляционном суде
14.09.2026 14:29
Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, его шурин Васил Мхеидзе, а также бывший заместитель Бурчуладзе Георгий Хаиндрава заключили процессуальное соглашение в Апелляционном суде.
Согласно соглашению, Васил Мхеидзе и Георгий Хаиндрава покинут пенитенциарное учреждение в конце сентября, а Джуаншер Бурчуладзе выйдет из тюрьмы через два года.
Тбилисский апелляционный суд, как и суд первой инстанции, признал Джуаншера Бурчуладзе виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и легализации незаконных доходов. Васил Мхеидзе также был признан виновным в содействии растрате денежных средств в особо крупном размере и торговле влиянием.
Согласно приговору суда второй инстанции, Георгий Хаиндрава признан виновным в растрате денежных средств в особо крупном размере.
Согласно процессуальному соглашению, Бурчуладзе назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, из которых три года он проведет в пенитенциарном учреждении, а два года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 млн лари. В пользу государства у него также безвозмездно конфисковано различное имущество, в том числе дом в провинции Малага в Испании, дом в поселке Цхнети, парковочное место и летняя площадь.
Что касается Георгия Хаиндравы, ему также назначено четыре года и два месяца лишения свободы, из которых один год и два месяца он проведет в пенитенциарном учреждении, а три года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Ему также назначен штраф в размере 100 тысяч лари.
Василу Мхеидзе назначено четыре года и два месяца лишения свободы, из которых один год и два месяца он проведет в пенитенциарном учреждении, а три года будут считаться условным наказанием с тем же испытательным сроком. Ему также назначен штраф в размере 100 тысяч лари. В пользу государства безвозмездно конфискуются изъятые в качестве вещественных доказательств предметы — акцизные сигареты стоимостью в несколько миллионов лари, а также материалы для их изготовления: табак, сигаретные гильзы и оборудование.
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