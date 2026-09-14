Экс-глава СГБ и МВД Гека Геладзе займет должность замглавы МВД

14.09.2026 14:26





Гека Геладзе займет должность заместителя министра внутренних дел Грузии. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Своими знаниями и опытом он значительно усилит команду Министерства внутренних дел Грузии. Еще раз благодарю господина Геку Геладзе за проделанную работу и желаю ему успехов», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Сегодня стало известно, что Гека Геладзе покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии.



На должность главы Службы государственной безопасности премьер-министр представил Тамаза Борашвили.





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