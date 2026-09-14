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Экс-глава СГБ и МВД Гека Геладзе займет должность замглавы МВД


14.09.2026   14:26


Гека Геладзе займет должность заместителя министра внутренних дел Грузии. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Своими знаниями и опытом он значительно усилит команду Министерства внутренних дел Грузии. Еще раз благодарю господина Геку Геладзе за проделанную работу и желаю ему успехов», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Сегодня стало известно, что Гека Геладзе покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии.

На должность главы Службы государственной безопасности премьер-министр представил Тамаза Борашвили.


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