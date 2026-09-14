Должность главы Службы государственной безопасности займет Тамаз Борашвили

14.09.2026 14:40





Должность главы Службы государственной безопасности Грузии займет Тамаз Борашвили.



Кандидатуру Борашвили сегодня на брифинге назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Согласно процедуре, кандидатуру главы СГБ по представлению премьер-министра утверждает парламент.



В настоящее время Тамаз Борашвили занимает должность заместителя главы СГБ. До этого он работал директором Департамента государственной безопасности в том же ведомстве.



Гека Геладзе сегодня покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии и заявил, что продолжит деятельность в другом ведомстве.





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