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Должность главы Службы государственной безопасности займет Тамаз Борашвили


14.09.2026   14:40


Должность главы Службы государственной безопасности Грузии займет Тамаз Борашвили.

Кандидатуру Борашвили сегодня на брифинге назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Согласно процедуре, кандидатуру главы СГБ по представлению премьер-министра утверждает парламент.

В настоящее время Тамаз Борашвили занимает должность заместителя главы СГБ. До этого он работал директором Департамента государственной безопасности в том же ведомстве.

Гека Геладзе сегодня покинул должность главы Службы государственной безопасности Грузии и заявил, что продолжит деятельность в другом ведомстве.


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