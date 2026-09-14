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В Аджарии подвели итоги исполнения аграрных и экологических программ
14.09.2026 14:21
В Комитете по аграрным вопросам и охране окружающей среды рассмотрели отчёт об исполнении республиканского бюджета Аджарии за два квартала 2026 года.
Заседание провёл председатель комитета Фридон Путкарадзе, а доклад представил заместитель министра финансов и экономики Аджарии Арчил Сирабидзе.
После обсуждения основных бюджетных показателей особое внимание уделили работе Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Аджарии.
По словам Сирабидзе, в 2026 году ведомство реализует 16 целевых программ, а план за первое полугодие выполнен на 56,6%.
Подведомственный Агросервис-центр реализует пять программ, направленных на:
• развитие агросервисов в регионе
• поддержку цитрусоводства
• обновление пород крупного рогатого скота
• управление мелиоративными системами
• помощь фермерам и агропредпринимателям
Лабораторный исследовательский центр реализует одну программу — поддержку устойчивого развития лабораторной деятельности.
Управление охраны окружающей среды и природных ресурсов вместе с Лесным агентством Аджарии в 2026 году реализуют ещё семь программ: три — само управление, четыре — Лесное агентство.
По итогам заседания комитет принял отчёт к сведению..
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