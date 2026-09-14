В Сакартвело пройдут два крупных международных турнира по фигурному катанию

14.09.2026 12:06









Чтобы оценить успех сборной Сакартвело на Олимпиаде 2026 года, для сравнения напомню, что на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине наша сборная завоевала шестое место



Следует также отметить, что наш фигурист Ника Эгадзе в январе текущего года стал чемпионом Европы в одиночном катании ,а в феврале прошлого года Инга Гургенидзе (тогда ей было 15 лет) стала чемпионкой Европейского молодежного юношеского фестиваля. В 2023 году чемпионкой Европы становилась Анастасия Губанова, которая в конце 2020 года приняла гражданство Сакартвело и с 2021 года выступает за сборную нашей страны.



Гиоргобиани о турнирах в Батуми



Успехи фигуристов Сакартвело на международной арене, хорошая инфраструктура и отличная организация турниров в нашей стране стали основой того, что Международная федерация ( ISU )приняла решение провести в Сакартвело, в г. Батуми два крупных международных турнира. С 24 по 26 сентября в Батуми пройдет пятый этап гран-при среди юниоров. Об этом автору этих строк сообщила президент Федерации Фигурного катания Грузии Мариам (Мака) Гиоргобиани. В молодости она была фигуристкой, чемпионкой Сакартвело в конце 1980-начале 1990-х годов, в последние 15 лет Мака (княжна фигурного катания) является президентом вышеназванной Федерации. «В этом турнире в Батуми (24-26 сентября) примут участие более 100 спортсменов из 37 стран мир, в соревнованиях юношей примут участие 26 ребят, девушек- 35 фигуристов, в спортивных танцах – 19 пар. На турнир приедут делегации из 37 стран в количестве 300 представителей этих стран»-сказала она.



Гиоргобиани отметила, что с 1 по 4 октября там же в Батуми пройдет представительный международный турнир «Кубок Триалети»(соревнование серии «Челленджер»), в котором примут участие около 100 спортсменов из 30 стран мира. Президент Федерации сказала, что «в 2025 году в Тбилиси успешно прошел «Кубок Триалети 2025». «С учетом этого, Международная федерация предоставила нам право и в этом году провести такой же турнир в Батуми. Он станет хорошим стимулом для спортсменов-участников в сугубо профессиональном и карьерном плане, а также важным шагом для дальнейшей популяризации фигурного катания как в Грузии, так и в других странах»,- отметила она.



Ожидается, что на турнире «Кубок Триалети» вся сборная Сакартвело по фигурному катанию 2026 года выступит на одной площадке. Среди этих спортсменов будут те, кто вписал новую страницу в историю спорта страны, в том числе первые медалисты зимних Олимпийских игр в истории Грузии – Анастасию Метелкину и Луку Берулаву.





Гиоргобиани сказала, что « гордиться тем, что фигуристы Сакартвело добились больших успехов и фигурное катание стало в последние годы в нашей стране очень популярным».



Фигурное катание в Сакартвело имеет богатые традиции, история этого прекрасного вида спорта у нас началась 66 лет назад, об этом мы подробно



О предстоящих в Батуми турнирах,мастерклаассах Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова в Батуми (27-29 сентября) подробнее расскажем после их завершения.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория

Фото 1- Батуми, 24-26 сентября (Фото Федерации фигурного катания Сакартвело)

Фото 2- Батуми,1-3 октября (Фото Федерации фигурного катания Сакартвело)

В последние годы фигурное катание Сакартвело добилось больших успехов на международной арене. В одной небольшой статье трудно перечислить все конкретные достижения последних лет, но особо нао выделить то, что пара Лука Берулава- Анастасия Метелкина стала чемпионом Европы 2026, вице-чемпионом мира 2026 года и вице-чемпионом зимних Олимпийских Игр 2026, на этой же Олимпиаде в Милане сборная Сакартвело в командном зачете заняла четвертое место, опередив сборные нескольких ведущих стран, заслужив восторг миллионов жителей Сакартвело и специалистов разных стран мира. Автор этих строк уже не раз писал и сейчас повторяет то, что успехам Луки Берулава ( он с 2019 года выступает за сборную Сакартвело) особенно радовались уроженцы Сухуми-ведь и отец, и мать Луки, его дедушка и бабушка со стороны обоих родителей до 1993 года проживали в Сухуми и вынуждены были покинуть родной город в результате трагических событий того времени. Сам Лука гордиться своим сухумскими корнями.Чтобы оценить успех сборной Сакартвело на Олимпиаде 2026 года, для сравнения напомню, что на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине наша сборная завоевала шестое место в командном зачете , до этого сборная Сакартвело ни разу не получала право выступать на Олимпийских играх в командном зачете, получая лицензии лишь на выступления в индивидуальном зачете, в этом плане наибольших успехов достигала Элене Гедеванишвили. :в 2010 и 2012 годах она дважды завоевала бронзовые медали на Чемпионатах Европы, получила лицензии для выступлений в Олимпийских играх 2006, 2010 и 2014 годов и представляла нашу страну на этих играх, на Олимпиаде 2006 она заняла 10-ое место.Следует также отметить, что наш фигурист Ника Эгадзе в январе текущего года стал чемпионом Европы в одиночном катании ,а в феврале прошлого года Инга Гургенидзе (тогда ей было 15 лет) стала чемпионкой Европейского молодежного юношеского фестиваля. В 2023 году чемпионкой Европы становилась Анастасия Губанова, которая в конце 2020 года приняла гражданство Сакартвело и с 2021 года выступает за сборную нашей страны.Успехи фигуристов Сакартвело на международной арене, хорошая инфраструктура и отличная организация турниров в нашей стране стали основой того, что Международная федерация ( ISU )приняла решение провести в Сакартвело, в г. Батуми два крупных международных турнира. С 24 по 26 сентября в Батуми пройдет пятый этап гран-при среди юниоров. Об этом автору этих строк сообщила президент Федерации Фигурного катания Грузии Мариам (Мака) Гиоргобиани. В молодости она была фигуристкой, чемпионкой Сакартвело в конце 1980-начале 1990-х годов, в последние 15 лет Мака (княжна фигурного катания) является президентом вышеназванной Федерации. «В этом турнире в Батуми (24-26 сентября) примут участие более 100 спортсменов из 37 стран мир, в соревнованиях юношей примут участие 26 ребят, девушек- 35 фигуристов, в спортивных танцах – 19 пар. На турнир приедут делегации из 37 стран в количестве 300 представителей этих стран»-сказала она.Гиоргобиани отметила, что с 1 по 4 октября там же в Батуми пройдет представительный международный турнир «Кубок Триалети»(соревнование серии «Челленджер»), в котором примут участие около 100 спортсменов из 30 стран мира. Президент Федерации сказала, что «в 2025 году в Тбилиси успешно прошел «Кубок Триалети 2025». «С учетом этого, Международная федерация предоставила нам право и в этом году провести такой же турнир в Батуми. Он станет хорошим стимулом для спортсменов-участников в сугубо профессиональном и карьерном плане, а также важным шагом для дальнейшей популяризации фигурного катания как в Грузии, так и в других странах»,- отметила она.Ожидается, что на турнире «Кубок Триалети» вся сборная Сакартвело по фигурному катанию 2026 года выступит на одной площадке. Среди этих спортсменов будут те, кто вписал новую страницу в историю спорта страны, в том числе первые медалисты зимних Олимпийских игр в истории Грузии – Анастасию Метелкину и Луку Берулаву.Гиоргобиани сказала, что « гордиться тем, что фигуристы Сакартвело добились больших успехов и фигурное катание стало в последние годы в нашей стране очень популярным».Фигурное катание в Сакартвело имеет богатые традиции, история этого прекрасного вида спорта у нас началась 66 лет назад, об этом мы подробно писали еще в 2019 году , перечислив имена и фамилии наших самых известных и успешных фигуристов и тренеров и их достижения.О предстоящих в Батуми турнирах,мастерклаассах Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова в Батуми (27-29 сентября) подробнее расскажем после их завершения.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото 1- Батуми, 24-26 сентября (Фото Федерации фигурного катания Сакартвело)Фото 2- Батуми,1-3 октября (Фото Федерации фигурного катания Сакартвело)





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