Суд в США разрешил взыскать с Грузии более $400 млн в пользу ENKA по делу Намахвани ГЭС

16.09.2026 18:18





Федеральный суд округа Колумбия признал подлежащим исполнению в США решение международного арбитража, по которому Грузия должна выплатить компании Enka Renewables около $350 млн плюс проценты из-за прекращения проекта строительства Намахвани ГЭС.



Решение 11 сентября подписал федеральный судья Амит П. Мехта.



Суд отклонил ходатайство Грузии об отказе в признании арбитражного решения либо, в качестве альтернативы, о приостановке разбирательства до завершения процесса в Париже. Встречное ходатайство ENKA об упрощенном решении было удовлетворено.



Сумма основного арбитражного решения составляет около $350 млн. На нее продолжают начисляться проценты по ставке SOFR + 4% — ежедневно, с ежемесячной капитализацией.



ENKA должна до 18 сентября представить американскому суду проект окончательного приказа с указанием суммы долга вместе с процентами, накопившимися к этой дате. Таким образом, окончательная сумма, которую зафиксирует суд, еще уточняется.



Ранее, на момент вынесения арбитражного решения в конце 2024 года, ENKA оценивала причитающуюся ей сумму с процентами примерно в $383,2 млн. В феврале 2026 года грузинские СМИ со ссылкой на материалы дела сообщали, что с учетом продолжающегося начисления процентов обязательства уже превысили $450 млн.



Грузия продолжает судиться во Франции

Спор на этом не закончен. Грузия пытается добиться отмены арбитражного решения в Париже — месте проведения арбитража.



Власти Грузии ранее сообщали, что обратились в Апелляционный суд Парижа с требованием отменить решение ICC. Параллельно ENKA добивается его исполнения в различных юрисдикциях.



Французский суд ранее приостановил немедленное взыскание компенсации до окончательного решения по делу и отказался обязать Грузию поместить спорную сумму на специальный escrow-счет.



Однако американский суд решил не ждать окончания процесса во Франции. Судья Мехта отметил, в частности, что сроки окончательного решения французского суда неизвестны.



Свежих комментариев правительства Грузии, Минюста или Минэкономики на решение вашингтонского суда на момент публикации не поступало.



Что такое Намахвани ГЭС и с чего начался конфликт

Проект Намахвани ГЭС должен был стать одним из крупнейших энергетических проектов современной Грузии.



Каскад планировалось построить на реке Риони на западе страны, выше Кутаиси, на территории муниципалитетов Цхалтубо и Цагери. Он должен был состоять из двух гидроэлектростанций — Нижней Намахвани мощностью 333 МВт и Верхней Намахвани мощностью 100 МВт. Общая установленная мощность составляла 433 МВт, стоимость проекта оценивалась примерно в $800 млн.



В апреле 2019 года правительство Грузии и ряд государственных компаний заключили соглашение Build–Own–Operate с Clean Energy Group Georgia. Позже компанию приобрела турецкая ENKA, после чего она получила название Enka Renewables.



Проект предполагал не только строительство двух ГЭС и плотин, но и перенос около 30 километров дорог в зоне будущего водохранилища.



Условия соглашения правительства с инвестором впоследствии стали предметом острой критики.



Сам контракт долгое время не публиковался и стал доступен общественности только в 2021 году. Тогда же выяснилось, что еще до его заключения Министерство юстиции подготовило заключение с многочисленными критическими замечаниями к предлагаемым условиям соглашения.



Неправительственные организации утверждали, что договор предоставлял инвестору чрезмерные гарантии и перекладывал значительную часть коммерческих и финансовых рисков на государство. В частности, споры возникали вокруг передачи земли, гарантий покупки электроэнергии, использования водных ресурсов и обязательств государства перед инвестором.



Часть государственной недвижимости, связанной с проектом, еще на предыдущих этапах была передана компании в пользование сроком на 99 лет.



Протесты в Рионском ущелье

С 2020 года проект столкнулся с масштабным сопротивлением жителей Рионского ущелья, экологических организаций и гражданских активистов.



Движение «Защитники Рионского ущелья» требовало отказаться от строительства. Его участники заявляли об экологических и геологических рисках, возможных последствиях для местных жителей и непрозрачности условий соглашения с инвестором.



В 2021 году протесты вышли далеко за пределы региона: многотысячные акции проходили в Кутаиси и Тбилиси. Между участниками протестов и полицией периодически возникала напряженность.



На фоне конфликта правительство Грузии обратилось за посредничеством к Секретариату Энергетического сообщества. При его участии начались переговоры правительства, представителей гражданского общества и противников проекта. Стороны договорились, в частности, о дополнительном изучении разрешительной и экологической документации и обсуждении энергетической политики страны.



Сам инвестор в этом процессе участия не принял.



ENKA ушла из проекта и потребовала компенсацию



В сентябре 2021 года ENKA уведомила власти Грузии о расторжении договора. Компания ссылалась на нарушения обязательств со стороны государства и обстоятельства форс-мажора.



Впоследствии ENKA окончательно прекратила участие в проекте и обратилась в международный арбитраж.



13 ноября 2024 года арбитражный трибунал ICC вынес решение в пользу компании. Дополнение к нему было принято 6 января 2025 года.



Арбитраж пришел к выводу, что Грузия нарушила обязательства перед инвестором, и присудил ENKA около $350 млн компенсации плюс проценты.



Теперь спор фактически идет сразу по двум направлениям: Грузия пытается отменить арбитражное решение во Франции, а ENKA добивается его признания и исполнения в других странах.



11 сентября федеральный суд в Вашингтоне встал на сторону ENKA и разрешил исполнение арбитражного решения в США.





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