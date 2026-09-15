В конгрессе США начали расследование из-за оплаты свадьбы сына Трампа близким к Путину российским бизнесменом

15.09.2026 21:18





В Палате представителей США инициировали проверку предполагаемого финансового участия близкого к Кремлю предпринимателя Умара Кремлева в торжествах, связанных со свадьбой Дональда Трампа-младшего. Как пишет Axios, за это взялся Роберт Гарсия, представитель партии демократов в Комитете по надзору нижней палаты Конгресса США. Он написал письмо главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, в котором потребовал предоставить все «документы, записи и переписку» между администрацией и сыном президента Трампа, касающиеся Кремлева, включая любые предупреждения о связях последнего с президентом Владимиром Путиным.



В письме Гарсия спрашивает, имеет ли Трамп-младший допуск к секретной информации, раскрывал ли он Белому дому свои связи с Кремлевым и связано ли отсутствие президента Дональда Трампа на свадьбе сына с участием олигарха. «Любое возможное вмешательство из-за рубежа заслуживает тщательного изучения», — написал Гарсия. Также он обратился напрямую к Трампу-младшему, представитель которого ранее назвал Кремлева личным другом сына президента США. Депутат потребовал предоставить записи обо всех покупках для свадьбы иностранными гражданами, а также о подарках, полученных от иностранных граждан или «лиц, имеющих тесные связи с противниками США».



Гарсия спросил Трампа-младшего, предоставлял ли ему Кремлев «что-либо ценное в обмен на благоприятное отношение со стороны правительства США или информацию об администрации Трампа». Он также заявил, что расследование ProPublica, которая изначально написала о финансировании Кремлевым свадьбы Трампа-младшего, «могут быть самым серьезным обвинением против Вас на сегодняшний день». Демократ потребовал от сына президента США предоставить полный список гостей свадьбы, даты его контактов с Кремлевым и т. д.



Ранее супруга Трампа-младшего Беттина Андерсон заявила, что «дорогой друг Умар» сделал молодоженам «необычайно щедрый свадебный подарок», организовав два «потрясающих праздничных вечера» после самой свадьбы. До этого журналисты выяснили, что Кремлев оплатил аренду одного из частных островов на Багамах, фейерверк и крупные траты на сотни тысяч долларов, а его команда участвовала в подготовке свадьбы сына Трампа.



Президент США в ответе Axios заявил, что он «понятия не имеет, кто такой Умар, никогда о нем не слышал, и тот не оплачивал свадьбу Дона и Беттины», которая якобы проводилась не в том месте и не в тот день, о котором пишут журналисты. «Это была вечеринка (afterparty), устроенная в их честь. Ничего особенного! Я на этой вечеринке не присутствовал», — сообщил он. Ни представитель Трампа-младшего, ни Кремлев на запрос Axios о комментариях не ответили.





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