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Поезд Батуми - Тбилиси сбил человека


15.09.2026   21:10


Поезд Батуми - Тбилиси сбил гражданина, который скончался на месте.

По имеющейся информации, случай произошёл в Дидубе.

Как сообщили «IPN» в Министерстве внутренних дел, по факту начато расследование по статье 275 Уголовного кодекса, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.


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