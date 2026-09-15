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Поезд Батуми - Тбилиси сбил человека
15.09.2026 21:10
Поезд Батуми - Тбилиси сбил гражданина, который скончался на месте.
По имеющейся информации, случай произошёл в Дидубе.
Как сообщили «IPN» в Министерстве внутренних дел, по факту начато расследование по статье 275 Уголовного кодекса, которая подразумевает нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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