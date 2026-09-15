Дания вызвала российского посла из-за инцидента с фрегатом и вертолетом

15.09.2026 16:30





Дания вызвала посла РФ после того, как российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Дании, сообщает "Европейская правда".



Как отметил глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен, действия российского фрегата были "абсолютно неприемлемыми".



"Поэтому посол России был вызван на беседу по поводу этого инцидента", – подчеркнул он.



Напомним, в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолёта.



Министр обороны Дании Йеппе Бруус созвал всех представителей по вопросам обороны в парламенте на брифинг в связи с инцидентом с российским фрегатом.



Комментируя инцидент, премьер-министр Дании Метте Фредериксен указала, что Россия усилила гибридную войну против Европы.





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