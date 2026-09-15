«Алде» требует немедленного освобождения Элене Хоштария

15.09.2026 16:14





Группа «Алде» в Парламентской ассамблее Совета Европы требует немедленного освобождения из заключения лидера партии «Дроа» Элене Хоштария. Об этом председатель «Алде» Юлиан Булай пишет в социальной сети.



«Прошёл год со времени задержания лидера партии «Дроа» Элене Хоштария за надпись «Русская мечта» на баннере «Грузинской мечты». Amnesty International считает назначенное ей 18-месячное заключение политически мотивированным. Мы требуем её немедленного освобождения», - пишет Юлиан Булай.



Напомним, политик, лидер «Дроа» Элене Хоштария, обвиняемая в повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе, была признана виновной Тбилисским городским судом. Согласно приговору судьи Георгия Аревaдзе, Хоштария была осуждена на 1 год и 6 месяцев лишения свободы.





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