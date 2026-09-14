Европарламент 15 сентября проголосует за отмену пошлин на армянские товары

14.09.2026 17:00





15 сентября Европейский парламент проголосует по предложению об отмене таможенных пошлин на товары, импортируемые из Армении, сроком на два года. Законодательная инициатива, подготовленная Европейской комиссией, уже получила поддержку Совета Европейского союза. Решение направлено на упрощение доступа армянской продукции на европейский рынок и поддержку экономики страны.



В частности, новый торговый пакет предусматривает установление беспошлинных квот на восемь видов сельскохозяйственной продукции армянского производства. В их число входят виноград, абрикосы, вишня, персики и огурцы. Документ также предусматривает защитные механизмы, которые ЕС сможет применять для защиты интересов европейских производителей. В случае резкого увеличения импорта из Армении и негативного воздействия на европейских фермеров Брюссель сможет оперативно принять соответствующие меры.



В Европейской комиссии отмечают, что инициатива также связана с торговыми ограничениями, введенными Россией. По данным ЕК, ограничения Москвы нарушили традиционные цепочки поставок Армении и существенно сократили экспортные возможности страны. В результате ситуация негативно отразилась на армянском малом и среднем бизнесе, особенно в сельскохозяйственном секторе, что потребовало дополнительной поддержки со стороны ЕС.



Напомним, что в мае 2026 года Россия ввела ограничения на импорт армянских алкогольных напитков, минеральной воды, фруктов и овощей, а также на транзит грузов через свою территорию.







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