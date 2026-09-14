Бороться с «синдромом жениха без диплома» собирается министерство образования Грузии

14.09.2026 17:27





Министр образования Гиви Миканадзе заявил, что правительство обратится к парламенту с пакетом законодательных изменений, один из пунктов которого предусматривает признание некоторых программ профессионального образования высшим образованием. Внимание на это заявление обратило Radio Tavisupleba.



«Скажу вам прямо, еще с того периода, когда меня избрали председателем комитета по образованию, науке и делам молодежи, первым и одним из главных приоритетов я объявил борьбу с «синдромом жениха без диплома». Тема диплома не настолько актуальна, насколько актуальны в первую очередь человечность, а затем уже профессионализм. Будет ли это профессионализм, полученный через профессиональное училище или через высшее учебное заведение, — это уже должно быть выбором человека, и мы ни в коем случае не должны это принижать», — сказал министр.



«Жених без диплома» — один из культовых для Грузии фильмов, снятый в 1961 году. Он повествует про отца, который против, чтобы его дочь вышла замуж за парня без высшего образования и, соответственно, диплома.





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