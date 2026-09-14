16 и 17 сентября на трассе Тбилиси — Сенаки — Леселидзе временно ограничат движение

14.09.2026 17:55





16 и 17 сентября с 05:00 до 07:00 на 26-м километре трассы Тбилиси — Сенаки — Леселидзе, на мостовых переходах через реку Арагви, будут поочерёдно вводиться временные ограничения движения.



Ограничения необходимы для проверки технического состояния мостов в обоих направлениях — Тбилиси–Сенаки и Сенаки–Тбилиси. Специалисты проведут статические и динамические испытания.



16 сентября, 05:00–07:00

Движение ограничат в направлении Тбилиси — Сенаки. Транспорт с 19-го километра будет направляться по альтернативному маршруту через Захеси — Мцхета — Кавтисхеви — Гори — Скра — Карели — Осиаури.



На это же время будут перекрыты соответствующие съезды на транспортных развязках Захеси, Цицамури и Цицамурского ущелья в направлении Сенаки.



17 сентября, 05:00–07:00

Ограничения введут в направлении Сенаки — Тбилиси. Движение перенаправят по дорогам Нареквави — Мцхета — железнодорожная станция и Захеси — Мцхета — Кавтисхеви — Гори — Скра — Карели — Осиаури с последующим выходом на трассу Тбилиси — Сенаки — Леселидзе и объездную дорогу Тбилиси через развязку Захеси.



На период ограничений на месте будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности движения.



Параллельно рядом с существующим мостом активно строится новый. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2026 года.





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