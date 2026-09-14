Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

16 и 17 сентября на трассе Тбилиси — Сенаки — Леселидзе временно ограничат движение


14.09.2026   17:55


16 и 17 сентября с 05:00 до 07:00 на 26-м километре трассы Тбилиси — Сенаки — Леселидзе, на мостовых переходах через реку Арагви, будут поочерёдно вводиться временные ограничения движения.

Ограничения необходимы для проверки технического состояния мостов в обоих направлениях — Тбилиси–Сенаки и Сенаки–Тбилиси. Специалисты проведут статические и динамические испытания.

16 сентября, 05:00–07:00
Движение ограничат в направлении Тбилиси — Сенаки. Транспорт с 19-го километра будет направляться по альтернативному маршруту через Захеси — Мцхета — Кавтисхеви — Гори — Скра — Карели — Осиаури.

На это же время будут перекрыты соответствующие съезды на транспортных развязках Захеси, Цицамури и Цицамурского ущелья в направлении Сенаки.

17 сентября, 05:00–07:00
Ограничения введут в направлении Сенаки — Тбилиси. Движение перенаправят по дорогам Нареквави — Мцхета — железнодорожная станция и Захеси — Мцхета — Кавтисхеви — Гори — Скра — Карели — Осиаури с последующим выходом на трассу Тбилиси — Сенаки — Леселидзе и объездную дорогу Тбилиси через развязку Захеси.

На период ограничений на месте будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности движения.

Параллельно рядом с существующим мостом активно строится новый. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2026 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна