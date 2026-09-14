Пять руководителей СГБ за 10 лет: кто и сколько времени возглавлял службу

14.09.2026 16:41





Глава Службы государственной безопасности Гека Геладзе подал в отставку. Он заявил, что после консультаций с политической командой продолжит работу в другом ведомстве.



В апреле 2026 года парламент утвердил Геладзе на шестилетний срок, однако он пробыл на этом посту менее пяти месяцев.



С момента выделения Службы государственной безопасности из состава Министерства внутренних дел 1 августа 2015 года при правительстве «Грузинской мечты» ведомство возглавляли пять руководителей.



Ниже приводится обзор того, кто и как долго занимал пост главы СГБ.



Вахтанг Гомелаури (1 августа 2015 года — 8 сентября 2019 года) — первый руководитель выделенного из МВД ведомства. Он занимал эту должность более четырех лет, после чего перешел на пост министра внутренних дел.



Григол Лилуашвили (17 октября 2019 года — 2 апреля 2025 года) — руководитель, дольше всех занимавший пост главы СГБ за всю историю ведомства. Он возглавлял службу более пяти лет.



2 апреля Ираклий Кобахидзе заявил, что Григол Лилуашвили займет должность министра регионального развития. Два дня спустя, 4 апреля, Кобахидзе сообщил, что у них возникли разногласия по вопросам принципов работы министерства и кадровой политики, в том числе по вопросу заместителей, поэтому Лулиашвили больше не станет министром.



До этого Лулиашвили досрочно покинул пост главы СГБ, где его сменил Анри Оханашвили. В итоге министром регионального развития был назначен Каха Гуледани, однако в прошлом месяце он был освобожден от должности в связи с упразднением министерства. Руководить правопреемником ведомства должен был был стать Мамука Мдинарадзе, который в итоге ушел из политики.



Анри Оханашвили (4 апреля 2025 года — 23 августа 2025 года) — парламент утвердил его на шестилетний срок, однако он провел на посту меньше всех руководителей СГБ — менее пяти месяцев.



Мамука Мдинарадзе (3 сентября 2025 года — 21 апреля 2026 года) — бывший исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта», который руководил ведомством около семи месяцев.



Гека Геладзе (21 апреля 2026 года — 14 сентября 2026 года) — бывший министр внутренних дел, который, как и Анри Оханашвили, покинул пост ровно через пять месяцев после назначения.



Кандидатуру главы СГБ парламент утверждает на шестилетний срок. Однако в последнее время кадровые изменения в ведомстве стали особенно частыми: за последние полтора года Служба государственной безопасности сменила уже третьего руководителя.







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