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Парламент избрал Давида Мамисеишвили бессрочным судьей Верховного суда
15.09.2026 16:53
Парламент избрал Давида Мамисеишвили бессрочным судьей Верховного суда. Кандидатуру Мамисеишвили поддержали 85 депутатов, 12 членов парламента проголосовали против.
Постановление парламента об избрании Давида Мамисеишвили судьёй Верховного суда вступит в силу с 30 апреля 2027 года, когда должность судьи, которую должен занять Мамисеишвили, станет вакантной.
Представленного Высшим советом юстиции на должность судьи Верховного суда Мамисеишвили 14 сентября заслушали в комитете по юридическим вопросам.
Как было отмечено, Мамисеишвили имеет 25-летний опыт работы, в том числе 18-летний опыт работы судьёй.
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