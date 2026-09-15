Парламент избрал Давида Мамисеишвили бессрочным судьей Верховного суда

15.09.2026 16:53





Парламент избрал Давида Мамисеишвили бессрочным судьей Верховного суда. Кандидатуру Мамисеишвили поддержали 85 депутатов, 12 членов парламента проголосовали против.



Постановление парламента об избрании Давида Мамисеишвили судьёй Верховного суда вступит в силу с 30 апреля 2027 года, когда должность судьи, которую должен занять Мамисеишвили, станет вакантной.



Представленного Высшим советом юстиции на должность судьи Верховного суда Мамисеишвили 14 сентября заслушали в комитете по юридическим вопросам.



Как было отмечено, Мамисеишвили имеет 25-летний опыт работы, в том числе 18-летний опыт работы судьёй.





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