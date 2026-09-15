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В Батуми задержали четырех человек по обвинению в наркопреступлениях
15.09.2026 16:23
Сотрудники Главного управления полиции Аджарии задержали трех иностранных граждан и одного гражданина Грузии.
По данным МВД, задержанным вменяется незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере, содействие их сбыту, а также незаконный посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества.
В одной из арендованных квартир в Батуми полиция обнаружила специально оборудованную теплицу, где, по версии следствия, выращивали каннабис для дальнейшего сбыта.
В ходе обысков квартир, автомобилей и личных вещей изъяты:
— 25 свертков мефедрона;
— 20 упаковок гашиша;
— около 4 кг каннабиса;
— материалы и оборудование для фасовки наркотиков и выращивания растений.
Следствие ведется по статьям 260, 260¹ и 265¹ Уголовного кодекса. Максимальное наказание по указанным статьям — до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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