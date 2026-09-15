Известны имена 16 депутатов от власти, которые поддержали законодательную инициативу партии Гахария

15.09.2026 20:15





За законодательную инициативу фракции «За Грузию», предусматривавшую восстановление действовавших до 2024 года норм касательно собраний и манифестаций, проголосовали 16 депутатов «Грузинской мечты» и «Силы народа».



Результаты голосования опубликовала фракция «За Грузию». Среди 28 депутатов, поддержавших законодательный пакет, члены «Грузинской мечты» и «Силы народа»: Ираклий Кирцхалиа, Торнике Берекашвили, Иско Дасени, Заал Дугладзе, Вахтанг Турнава, Самвел Манукян, Гурам Мачарашвили, Антон Оболашвили, Николоз Самхарадзе, Эка Сепашвили, Алуда Гудаушаури, Годердзи Чанкcелиани, Васил Чигогидзе, Теа Цулукиани, Гиви Чичинадзе и Георгий Чкония.



Примечательно, что перед голосованием ведущий заседание Шалва Папуашвили обратился к коллегам с просьбой учесть, что на голосование выносится касающийся собраний и манифестаций законопроект, представленный фракцией «За Грузию».



По итогам голосования – 28 голосами «за», 16 «против», законодательная инициатива «провалилась».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





