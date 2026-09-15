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Российские школьные учебники используют в частных школах Батуми
15.09.2026 20:14
Российские школьные учебники используют в частных школах Батуми — на одной из карт Грузия, Абхазия и Самачабло показаны отдельными странами, сообщает телеграм-канал «Батумчик».
По словам местных жителей, некоторые из таких российских учебников используются и в учебном процессе частных школ Батуми.
При изучении одного из учебников были обнаружены материалы, содержащие популяризацию российской армии, а также карта, на которой Грузия, Абхазия и Самачабло обозначены как отдельные государства.
Это особенно примечательно с учётом того, что законодательство Грузии рассматривает Абхазию и Самачабло как неотъемлемые части территории нашей страны, находящиеся под российской оккупацией.
В связи с этим возникли вопросы о том, какие именно российские учебники используются в частных школах Батуми, кто утверждает учебные материалы и насколько их содержание соответствует грузинским образовательным требованиям.
За разъяснениями СМИ обратились к частным школам Батуми и Министерству образования Аджарии.
В русских секторах государственных школ Грузии тоже использовались российские учебники, напечатанные непосредственно в РФ. Учебная программа при этом отставала от российской, а сами учебники могли быть довольно старыми — ещё в 2006 году в школах Батуми и в Тбилиси встречались пособия, изданные в России.
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