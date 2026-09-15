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38 школ Тбилиси не смогли начать учебный год в собственных зданиях


15.09.2026   20:09


Как заявил один из лидеров оппозиционной партии "LELO" Ника Черкезишвили, из 284 государственных школ Тбилиси 38 не могут начать учебный год в своих зданиях, это около 20 000 учеников.

Проблема не ограничивается отсутствием школьных помещений. Детей приходится возить в другие школы, нередко за несколько километров от дома. Только в 2026 году на транспортировку учеников уже объявлены тендеры на 4,8 млн лари, а общие расходы на школьный транспорт за последние годы превысили 50 млн лари.

В LELO отмечают, что за этими цифрами стоят реальные потери для детей: сокращенное время занятий, обучение во вторую смену и отсутствие возможности посещать спортивные секции, образовательные кружки, занятия иностранными языками и музыкой.

Особенно, по мнению Черкезишвили, показателен пример государственной школы №14 в районе Надзаладеви. Учебный процесс в ней не ведется уже пятый год. При этом тендер на восстановление здания до сих пор не объявлен, это означает, что школа может не вернуться к полноценной В Надзаладеви аналогичные проблемы затрагивают школы №4, №10, №11 и №113. Здания школ №13 и №15 используются для размещения беженцев, из-за чего они также фактически утратили свою образовательную функцию.

В оппозиционной партии считают, что ситуация свидетельствует о системном управленческом кризисе в сфере образования. Партия требует поставить вопрос о политической ответственности министра образования и всех высокопоставленных чиновников, которые довели систему образования до критического состояния.


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