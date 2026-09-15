Приговор по делу экс-главы СГБ будет оглашен 16 сентября

15.09.2026 21:12





Приговор по делу бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, обвиняемого в коррупционном преступлении, будет оглашён 16 сентября.



Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 14:00.



На сегодняшнем процессе сторона защиты выступила с заключительной речью. На завтрашнем заседании стороны воспользуются правом на реплику, а также Григол Лилуашвили - правом на заключительное слово. После этого судья Нино Тарашвили удалится на совещание для вынесения приговора.



Для справки, бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили, явившийся на допрос в прокуратуру, был задержан 23 декабря 2025 года. Ему предъявлено обвинение по подпункту «г» части 2-й и подпункту «е» части 3-й статьи 338-й Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и карается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





