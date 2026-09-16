Уборка на Тбилисском море в честь World Cleanup Day

16.09.2026 18:20





Инициатива ЕС «Georgia Goes Green» совместно с «Parki Ar Minda» проведёт мероприятие по уборке территории в честь Всемирного дня уборки.



Участников приглашают присоединиться к уборке на Тбилисском море — одном из самых красивых и популярных мест для пикников в столице. В тёплое время года эта территория, к сожалению, часто оказывается замусорена.



В рамках мероприятия собранный мусор будет сортироваться отдельно: пластиковые бутылки, алюминиевые банки и стекло. После уборки команда «Parki Ar Minda» отправит отсортированные отходы на переработку.



Полезная информация: надевайте удобную закрытую обувь и одежду; не забудьте солнцезащитный крем; возьмите с собой многоразовую бутылку для воды (на месте будет доступна питьевая вода, чтобы наполнить бутылку). Фирменные кепки и футболки, а также необходимые перчатки и мешки для уборки будут предоставлены на месте.





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