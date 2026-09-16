Зеленский: Цели Путина значительно шире, чем захват отдельных территорий

16.09.2026 10:58





Путин хочет, чтобы вся Украина стала частью России, — об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«У него самая большая территория в мире, и ему нужны несколько километров? Поэтому очень странно, когда некоторые партнеры говорят: «Ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры, и больше ничего». Его цель гораздо шире, чем захват отдельных территорий», — заявил Зеленский.



Также, по словам Зеленского, невозможно найти такое решение войны, которое было бы «взаимовыгодным» для Украины и России.



«В этой войне не может быть результата, выгодного для обеих сторон. Сейчас настоящая победа — остановить войну, чтобы спасти человеческие жизни. Главное — чтобы победой это стало для всех, не только для Украины или России, а для всего мира, и это означает спасение человеческих жизней», — отметил президент Украины.





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