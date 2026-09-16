Лаша Парулава: Заявление Андрии Джагмаидзе является попыткой вытянуть правительство из скандала

16.09.2026 11:30





По заявлению одного из лидеров «Единого национального движения» Лаши Парулава, заявление руководителя пресс-службы Патриархии Андрии Джагмаидзе о расходах на похороны патриарха Ильи II, будто обо всем знали заранее и компании откажутся от гонораров, является лишь попыткой правительства выйти из скандала.



Как пишет в Facebook Лаша Парулава, при премьерстве Ираклия Кобахидзе вредные и коррупционные схемы стали обычной нормой и продолжением «коцевской традиции».



«Хочу отреагировать на заявление руководителя пресс-службы Патриархии по поводу расходов на похороны патриарха Ильи II, будто обо всем знали заранее и компании откажутся от гонораров. Это заявление является лишь попыткой правительства «Мечты» выйти из скандала, и почему?



В связи с похоронами патриарха была создана правительственная комиссия, которую возглавлял премьер Иванишвили (прим. Кобахидзе), однако он не смог заняться этим вопросом. Бидзина отправил его в Венгрию, на мероприятие Орбана, чтобы урегулировать с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вопрос снятия санкций. Здесь и проявилось, каковы были приоритеты Иванишвили и «Мечты»! Управление мероприятием по похоронам патриарха или вопросы снятия санкций и личных политических интересов. Поэтому правительственную комиссию поручили уже освобожденному от должности бывшему министру культуры Тике Рухадзе.

Тика Рухадзе подсчитала расходы на похороны и потребовала выделения средств из резервного фонда правительства. То есть уже существовал рассчитанный бюджет, были запланированы услуги, и отношения с компаниями также должны были быть начаты. Однако, как выясняется, договоры были заключены не непосредственно с компаниями, оказывающими услуги, а с посредниками. Затем, когда посредники заказали услуги субподрядчикам, те отказались от гонораров, и именно здесь все застряло. Поэтому они скрывают публичную информацию.

Именно из-за этого скандала Тику Рухадзе и уволили. Законтрактованные компании, предположительно, были бизнес-группами, связанными с ней и ее окружением. Именно поэтому изначально было рассчитано около 3 млн лари, а в итоге расходы составили 722 тыс. лари.



Разумеется, это не следует рассматривать только как один отдельный случай. Мы имеем дело с системными, предположительно коррупционными сделками, когда бюджетными ресурсами распоряжаются в упрощенном порядке, путем переговоров с одним лицом, и это одно лицо — опять же карманная компания, связанная с чиновниками «Мечты», посредник, который просто начисляет за услугу свою коррупционную долю, а фактически работу выполняет субподрядчик.



Это системно происходит уже много лет: во время рождественских и новогодних, пасхальных, посвященных Дню независимости и других религиозных и государственных мероприятий. «Мечта» сверху начисляет свои посреднические расходы, которые в конечном итоге опять оплачивает народ.



Непрозрачность, а затем разговоры: выделили 3 млн, но потратили треть — вот откуда это берется. Если спросить Кобахидзе, где коррупция? В его команде ее якобы не найдешь. Между тем именно такие вредные и коррупционные схемы при его премьерстве также становятся обычной нормой и продолжением «коцевской традиции».



Отец Андрия Джагмаидзе, хочу, чтобы вы увидели этот пост и после этого, прежде чем называть клеветой вопрос, заданный критическими СМИ, и обнародованную информацию, задумались. Поскольку обвинять людей, борющихся за правду, во лжи и клевете, когда вместо ответа на вопросы вы обвиняете их, — это ведь обычный грех. Хорошо было бы задуматься и об этом.



Разумеется, я пишу это с христианской братской любовью, а не с гневом», — пишет Лаша Парулава.





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