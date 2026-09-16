TIG: В январе-августе 2026 года из Аджарии «Грузинской мечте» было пожертвовано 2.4 миллиона лари

16.09.2026 12:19





По информации неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия», в январе-августе 2026 года «Грузинской мечте» из Аджарии пожертвовали 2,4 млн лари, что составляет 41% от пожертвований, полученных партией за этот период. Об этом сообщает «Международная прозрачность — Грузия».



По данным организации, «Грузинская мечта» вовлечена с крупными бизнесменами в такую модель захвата государства, в которой действует принцип Quid pro Quo — «дай мне, чтобы я дал тебе».



«Из 5 812 000 лари, зачисленных в партийную кассу «Грузинской мечты» в январе-августе 2026 года, 2 403 000 лари (41%) приходится на Аджарию. В течение последних непредвыборных лет это самый высокий показатель — за аналогичный период 2023 года общая сумма пожертвований составляла около 2 млн лари, в 2024 году — 2,1 млн, а в 2025 году — около 4 млн лари. В 2025 году «Грузинская мечта» провела выборы в органы местного самоуправления.



В исследуемый период из 63 жертвователей «Грузинской мечты» 55 физических лиц связаны с одной или несколькими компаниями. Эти компании получили 870 млн лари в рамках государственных закупок через тендеры и упрощенные закупки, а компаниям-жертвователям были выданы разрешения на строительство объектов общей площадью 3 млн квадратных метров, в основном в Батуми и Кобулети.



При изучении пожертвований, осуществленных в январе-августе 2026 года, «Международная прозрачность — Грузия» выявила тенденцию к координированным пожертвованиям. В качестве примера можно рассмотреть случай от 26 марта 2026 года, когда 8 физических лиц перечислили на счет «Грузинской мечты» крупные суммы. 23-24 апреля участники ООО «Нова» пожертвовали «Грузинской мечте» 278 000 лари. То же произошло 23 марта, а также 13 и 25 мая, когда по 4 физических лица пожертвовали партии Иванишвили сотни тысяч лари. В общей сложности в результате таких синхронных переводов «Грузинская мечта» получила 1 278 064 лари.



И в этом году заметна тенденция к пожертвованиям со стороны участников крупных строительных, медицинских и торговых компаний, а также компаний, связанных с должностными лицами.



Очередное исследование «Международной прозрачности — Грузия», как и предыдущее, подтверждает, что «Грузинская мечта» вовлечена с крупными бизнесменами в такую модель захвата государства, в которой действует принцип Quid pro Quo — «дай мне, чтобы я дал тебе». Среди жертвователей есть как должностные лица, являющиеся владельцами компаний, победивших в государственных тендерах, так и участники крупных строительных компаний, получившие разрешения на строительство десятков новых жилых корпусов на территории Батуми. Среди жертвователей также есть владельцы и руководители медицинских учреждений, действующих в Батуми», — говорится в информации.





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