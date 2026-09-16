Препарат для детей с синдромом Дюшенна вероятно поступит с октября

16.09.2026 12:06





По информации родителя одного из детей с мышечной дистрофией Дюшенна Закро Гвишиани, дети, вероятно, начнут получать препарат «Дживиностат» для лечения мышечной дистрофии Дюшенна с октября.



Как заявил в беседе с «Интерпрессньюс» Гвишиани, «Дживиностат» поступил в Грузию 7 сентября, и на данном этапе проводится переподготовка врачей.



По его же информации, препарат получат все, кто старше 6 лет и не прикован к инвалидной коляске.



««Дживиностат» уже поступил, он прибыл ночью 7 сентября. Мы также встречались с представителями компании. «Дживиностат» уже в Грузии, и в ближайшее время дети уже получат его. Представители компании отметили, что в случае Грузии этого удалось достичь очень быстро. Мы, родители, также присутствовали на этой встрече.



Дети начнут получать препарат с октября. Сейчас проводится переподготовка врачей, проходят тренинги. Возможно, они уже начнут получать его с начала октября, однако дети получат препарат не позднее октября.



Этот препарат могут принимать дети с 6 лет, которые ходят и не прикованы к инвалидной коляске. Он рассчитан на всех. Верхнего возрастного ограничения для приема препарата нет, однако ребенок не должен быть прикован к инвалидной коляске», — заявил Закро Гвишиани.





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